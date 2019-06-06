Футбол
В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
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Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
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Экономика
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Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
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Обновлено в 05:03
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Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+
В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
Обновлено в 14:48
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Футбол
Нидерланды — Англия 1:1 (Завершён 2-й тайм)
Национальные команды сражаются за выход в финал Лиги Наций.
Обновлено в 15:44
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика
Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса
В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 11:54
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Авто
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30