Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

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Во Франции по подозрению в коррупции арестован вице-президент ФИФА

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В Париже арестован вице-президент ФИФА Ахмад

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