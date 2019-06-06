Футбол

В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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Президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

Чемпионат10:43

В Париже арестован вице-президент ФИФА Ахмад

Sports.ru08:53

Вице-президент ФИФА арестован в Париже

Sport24.ru09:36

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Спорт-Экспресс09:19

ФИФА подтвердила, что главу CAF допросили во Франции

РИА Новости09:14

СМИ: президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

ТАСС07:41

Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

Газета.Ru10:25
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