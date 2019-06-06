Футбол
В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
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