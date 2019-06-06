В Париже арестован вице-президент ФИФАЕвро-футбол.ру 10:06

Игры Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Политика Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Пушков сообщил об окончании «изоляции» России На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Армия и оружие Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Наука Популярность полового размножения объяснили защитой от рака Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в центре столицы Российская телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в столичном районе Замоскворечье.

Общество ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.