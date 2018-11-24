Происшествия

В Париже Елисейские поля освобождены от баррикад
Коммерсантъ
19:01

Парижская полиция заявила о том, что ситуация в центре Парижа нормализована. «Елисейские поля освобождены от манифестантов и баррикад, движение по авеню восстановлено»,— сообщила журналистам официальный представитель парижской полиции Жоанна Примвер (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ19:01

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В Париже Елисейские поля освобождены от баррикад

Коммерсантъ19:01

Елисейские поля в Париже освобождены от баррикад, заявили в полиции

Эхо Москвы14:02

Обстановка на Елисейских полях нормализуется

Российская газета14:59

Елисейские поля очистили от манифестантов и баррикад

Вести.Ru14:00

«Желтые жилеты» устроили день хаоса на Елисейских полях

ТАСС15:51

Число задержанных в ходе акции протеста в Париже увеличилось до 35 человек

РИА Новости10:28

В Париже в ходе акции протеста пострадали два полицейских

RT на русском09:00
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Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ

Обновлено в 23:09
Происшествия

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 23:04
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 21:57
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе

В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
Обновлено в 21:26
Происшествия

В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой

ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория

На принадлежащей Уганде части озера Виктория произошло крушение яхты, есть погибшие.
Обновлено в 23:11
Происшествия

В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 22:45
Происшествия

В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета

Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 18:25
Происшествия

При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук

Обновлено в 16:07
Происшествия

Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале

Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Хакасии пропали четыре туриста

Четыре туриста, которые катались на снегоходах, пропали вечером 24 ноября в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС проводят поисковую операцию, сообщается на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 23:13
Происшествия

В Петербурге в ДТП пострадали двое детей

В Санкт-Петербурге в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали двое детей.
Обновлено в 21:53
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции

Обновлено в 20:49
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