Происшествия
Парижская полиция заявила о том, что ситуация в центре Парижа нормализована. «Елисейские поля освобождены от манифестантов и баррикад, движение по авеню восстановлено»,— сообщила журналистам официальный представитель парижской полиции Жоанна Примвер (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ19:01
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Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ
Обновлено в 23:09
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 23:04
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 21:57
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
В Кирове нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину и 10-летнюю девочку, ребёнок скончался от полученных травм.
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Происшествия
В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой
ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория
На принадлежащей Уганде части озера Виктория произошло крушение яхты, есть погибшие.
Обновлено в 23:11
Происшествия
В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа
В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета
Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
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Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 18:25
Происшествия
При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук
Обновлено в 16:07
Происшествия
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Согласно сообщениям, в ссоре двух школьников один выстрелил в другого из охотничьего ружья.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Хакасии пропали четыре туриста
Четыре туриста, которые катались на снегоходах, пропали вечером 24 ноября в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС проводят поисковую операцию, сообщается на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 23:13
Происшествия
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
В Санкт-Петербурге в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали двое детей.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина проник в посольство Сербии в Греции
Обновлено в 20:49