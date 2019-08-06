Политика

В Панаме возбуждено уголовное дело против ПорошенкоОреанда-Новости 05:25

ИА «Ореанда-Новости» Бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело в связи с подозрением в отмывании денег Петром Порошенко.
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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