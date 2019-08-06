ИА «Ореанда-Новости» Бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело в связи с подозрением в отмывании денег Петром Порошенко.

В Панаме возбуждено уголовное дело против Порошенко

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