Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

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