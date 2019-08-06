Политика

В Панаме возбудили уголовное дело против ПорошенкоLenta.ru 06:52

Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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В Америке завели уголовное дело на Порошенко

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Власти Панамы возбудили уголовное дело против Порошенко

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В Панаме начали проверку сокрытых доходов Порошенко

РЕН ТВ03:38
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ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
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Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Армия и оружие

Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии

Как отметил американский министр обороны во время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, поскольку «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядами Сирийских демократических сил.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Аугсбург» подписал чешского вратаря

26-летний голкипер в прошлом сезоне выступал в составе "Ренна". Контракт чеха с "Аугсбургом" рассчитан до лета 2024 года.
Обновлено в 05:20
Общество

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек

Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Общество

Хозяйства Ростовской области собрали более 11 млн тонн зерновых

Как сообщает агентство «Интерфакс-Юг», со ссылкой на слова губернатора Ростовской области Василия Голубева, донские аграрии практически завершили уборку зерновых и собрали 11,14 млн тонн зерновых и зернобобовых.
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Технологии

Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
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Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

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Армия и оружие

ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету

Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
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Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Массовая драка произошла в Москве

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Обновлено в 05:29
Общество

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Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

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Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
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Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому

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Депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью изданию «СТРАНА.ua» заявил, что лучшим кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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