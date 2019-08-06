Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против ПорошенкоLenta.ru 06:52
Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Число пострадавших из-за взрывов под Ачинском выросло до 13
Количество пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Ачинском выросло до 13 человек, сообщают в краевом минздраве.
Обновлено в 07:28
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 139 968 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»
Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР
«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Авто
Итальянские тюнеры создали «геройский» Jeep Renegade
Компания Militem из Италии предпочитает работать не с автомобилями местных брендов, а дорабатывает Jeep и Ram.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 03:38
Авто
«АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster
В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.
Обновлено в 07:00
Футбол
Егоров: VAR обязательно дойдет до работы и на матче «Спартака»
Система видеопомощи арбитрам (VAR) в свое время обязательно будет работать и на матче с участием московского "Спартака", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 08:51
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства
США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24