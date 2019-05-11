Происшествия

В Пакистане боевики напали на гостиницуТАСС 09:55

Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Нападение на отель Pearl Continental в Гвадаре совершено ранним утром группой в составе трех-четырех человек.
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Нападение на гостиницу в Гвадаре: террористы ликвидированы, охранник погиб

Вести.Ru14:35

Боевики расстреляли сотрудника безопасности в отеле на юге Пакистана

RT на русском12:20

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Коммерсантъ09:49

В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу

РБК10:34

В Пакистане боевики напали на гостиницу

ТАСС09:55

Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице

Российская газета12:15

В Пакистане боевики открыли стрельбу в гостинице

РИА Новости09:18
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Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:36
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
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Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол

«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству

Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Теннис

Российская теннисистка выложила откровенную фотографию

Обновлено в 12:17
Гаджеты

Fujifilm создает замену для камеры премиум-класса X100F

Компания Fujifilm готовит к выпуску новую компактную камеру.
Обновлено в 14:51
Хоккей

Артемий Панарин: "Время отдыхать! Удачи сборной!"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира-2019.
Обновлено в 14:25
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на платформе Volvo XC40

Компания Geely объявила старт продаж нового кроссовера купе FY11. Модель уже доступна у официальных дилеров в 11 вариантах исполнения.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Обновлено в 14:17
Культура

В парке 1000-летия города Брянска состоялся театрализованный концерт

Долгими аплодисментами зрители благодарили за праздничный концерт и театрализованные постановки.
Обновлено в 09:09
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Обновлено в 05:11
Кино

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Валттери Боттас: «Все лучше чувствую себя за рулем болида»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации к Гран-при Испании.
Обновлено в 10:13
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»

Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
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