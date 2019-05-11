В Пакистане боевики напали на гостиницуТАСС 09:55

Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Нападение на отель Pearl Continental в Гвадаре совершено ранним утром группой в составе трех-четырех человек.

В Пакистане боевики напали на гостиницу

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