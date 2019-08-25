Нападающий "Кристал Пэласа" попал в сферу интересов парижского клуба. Если Неймар покинет "ПСЖ", то на его место должен прийти Вильфрид Заа, который впечатлил уже многие европейские клубы, однако дальше туманных слухов это никуда не заходит.

В «ПСЖ» уже нашли замену Неймару

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