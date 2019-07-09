Футбол

В «ПСЖ» подтвердили возможность продажи НеймараSport24.ru вчера в 19:50

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил спортивному директору клуба Леонардо о своем намерении покинуть клуб. По данным UOL, сперва 27-летний форвард сообщил эту же информацию соотечественникам-одноклубникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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Менье: «Хочу остаться в ПСЖ»

Soccer.ru07:02

Спортивный директор «ПСЖ» - подробно о возможном переходе Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспресс03:02

Леонардо: Неймар может покинуть «ПСЖ», если мы получим подходящее предложение

Чемпионатвчера в 18:24

Леонардо: «Пока не видим, что „Барселона“ действительно хочет купить Неймара»

Sports.ruвчера в 22:48

Спортивный директор «ПСЖ»: «Нам не нужны футболисты, которые считают, что сделают нам одолжение, оставшись»

Sportbox.RUвчера в 20:41

Спортивный директор «ПСЖ»: «Нам не нужны футболисты, которые считают, что сделают нам одолжение, оставшись»

Матч ТВвчера в 20:41

В «ПСЖ» подтвердили возможность продажи Неймара

Sport24.ruвчера в 19:50
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
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Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел

Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.
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Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
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В Кремле прокомментировали отмену телемоста с Украиной

Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия

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Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
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Путин посоветовал властям Грузии подучить историю

Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.
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Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Кино

«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
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Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
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Шоу-бизнес

Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже

Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
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Путин предрек деградацию климата из-за технологического развития

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Обновлено в 08:57
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Авто

ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
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Гаджеты

Canon представила фотоаппарат PowerShot G5 X Mark II

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На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
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Политика

В Киеве решили, что «киборгам» бронежилеты не нужны

На Украине развернулся очередной скандал вокруг Министерства обороны, где чиновники решили купить тысячи бронежилетов, зная, что они простреливаются.
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Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»

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В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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