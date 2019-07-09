Футбол
В «ПСЖ» подтвердили возможность продажи НеймараSport24.ru вчера в 19:50
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил спортивному директору клуба Леонардо о своем намерении покинуть клуб. По данным UOL, сперва 27-летний форвард сообщил эту же информацию соотечественникам-одноклубникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену
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Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.
Обновлено в 05:40
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
В Кремле прокомментировали отмену телемоста с Украиной
Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
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Экономика
«Росатом» примет участие в тендере на строительство чешской АЭС
«Росатом» планирует принять участие в тендере на строительство блока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
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Путин посоветовал властям Грузии подучить историю
Российский президент Владимир Путин заявил, что грузинским властям нужно выучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 09:15
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Кино
«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Жаклин тесно общалась с покойной мамой актрисы Маршелин, а теперь поддерживает теплые отношения с самой Джоли.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин предрек деградацию климата из-за технологического развития
«Деградация природы и климата продолжается и всё острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами», — отметил глава государства.
Обновлено в 08:57
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Авто
ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Баскетбол
«Лейкерс» объявили о подписании Эвери Брэдли
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Canon представила фотоаппарат PowerShot G5 X Mark II
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Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика
В Киеве решили, что «киборгам» бронежилеты не нужны
На Украине развернулся очередной скандал вокруг Министерства обороны, где чиновники решили купить тысячи бронежилетов, зная, что они простреливаются.
Обновлено в 08:18
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Обновлено в 02:19
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
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