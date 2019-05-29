Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death StrandingCyber.sports.ru вчера в 04:03

В Playstation Store появился рекламный баннер предзаказа Death Stranding. Из него стало известно, что получат игроки за предварительную покупку нового проекта Хидэо Кодзимы.
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REGNUMвчера в 05:55

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РИА Новостивчера в 13:46
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разрабатываемая студией Kojima Productions для игровой консоли PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami. В работе над игрой также принимают участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а также режиссёр Гильермо дель Торо в одной из ролей. Игра будет содержать кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком; дата выхода Death Stranding не объявлена.
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Хидэо Кодзима
Японский дизайнер
Японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Глава собственной студии по разработке компьютерных игр Kojima Productions, в прошлом - вице-президент Konami Digital Entertainment. Кодзима наиболее известен как создатель серии игр Metal Gear, а также квестов Snatcher и Policenauts. Он также выступал продюсером других игр и серий, в том числе Zone of the Enders, Boktai и Castlevania: Lords of Shadow.
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