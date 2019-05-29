Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death StrandingCyber.sports.ru вчера в 04:03
В Playstation Store появился рекламный баннер предзаказа Death Stranding. Из него стало известно, что получат игроки за предварительную покупку нового проекта Хидэо Кодзимы.
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Стало известно, какие бонусы получат игроки за предзаказ Death Stranding
Российская газетавчера в 05:37
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