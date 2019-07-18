В правительстве зарегистрирована инициатива об изменении схемы выплаты пособий по безработице. В частности, предложено определять размер пособия от общего трудового стажа.

В ПМР хотят увеличить пособие по безработице

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