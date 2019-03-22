Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсиюRT на русском 02:34
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение. Такую информацию, как пишет «Российская газета», уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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с чего всё началось
Сегодня, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан.Российская газетавчера в 20:15
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