Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Общество
Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты банкротов
Многие люди живут в нежилых помещениях – в апартаментах или объектах незавершенного строительства и, если иммунитет (право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина) действует только в отношении жилых помещений, нарушается фундаментальное право на жилище, пишет Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте.
Ведомости вчера в 17:27
Авто
Новый кросс-вэн Suzuki XL6 собрал очередь из покупателей
Цена на Suzuki XL6 начинается от 980000 рупий (897000 рублей), топовый вариант можно приобрести за 1 146000 рупий (1 050000 рублей).
ГЛАС.RU 02:09
Политика
В подмосковном Жуковском стартует 14-й авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:25
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
РБК вчера в 11:00
Футбол
Миятович: «Очень хочется увидеть Неймара в „Реале“»
Экс-футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович надеется, что бразильский нападающий Неймар, правами на которого владеет «ПСЖ», перейдет в «королевский» клуб.
Евро-футбол.ру 02:09
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском вчера в 05:31
Происшествия
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле
Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.
Российская газета 02:06
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Гаджеты
Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro
С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
iXBT.com 02:35
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Космос
Роскосмос разместил тендер на разработку новейших ракетных двигателей
Представители Роскосмоса разместили заявку на создание новых ракетных двигателей, а также двигательных установок небольшой тяги.
Политическая Экспертиза вчера в 13:39
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Политика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было дома
В Набережных Челнах 13-летний школьник продал через Интернет стиральную машину, пока его мамы не было дома.
Газета Кемерова 01:49
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Футбол
Тренер «Боруссии»: «Шюррле сохраняет шанс на возвращение в сборную Германии»
Тренер академии дортмундской «Боруссии» Петер Вазински оценил шансы полузащитника Андре Шюррле, выступающего на правах аренды за «Спартак», на возвращение в сборную Германии.
Матч ТВ 01:30