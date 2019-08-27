Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.

с чего всё началось

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков заявил о готовности ведомства к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года.

В ПФР сообщили о готовности к работе с электронными трудовыми книжками

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