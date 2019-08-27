Экономика
RT на русскомВ ПФР сообщили о готовности к работе с электронными трудовыми книжками
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков заявил о готовности ведомства к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года.
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с чего всё началось
Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.ТАСС02:00
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Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа на съёмках фильма
Тарантас Ньюс 01:49
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«ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару
Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.
Чемпионат 02:48
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru вчера в 12:25
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Происшествия
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Музыка
Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини
Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
Телепрограмма 04:40
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
RT на русском 03:58
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Макрон мечтает о саммите «нормандской четверки» в Париже
Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.
Журналистская правда вчера в 12:39
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Экономика
Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора
По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.
Ведомости вчера в 09:34
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
"Почта России" создала концепцию развития "Центры притяжения" на 2020 — 2027 годы, на реализацию которой просит у властей страны 85 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
ПРАЙМ вчера в 01:20
Музыка
В Самаре пройдет фестиваль «Седьмая симфония» в память о Шостаковиче
Фестиваль «Седьмая симфония» впервые пройдет в Самаре 7 сентября.
REGNUM 00:31