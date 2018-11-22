Экономика
В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии
В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсииТАСС04:01
Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии. Об этом сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
ТАСС04:01
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Финансы
Кудрин заявил, что полная дедолларизация не нужна
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 08:50
Экономика
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода
Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
Обновлено в 08:37
Экономика
Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
Национальный рекламный альянс, по словам собеседников РБК, возглавит Эдуард Райкин, который сейчас является главой Новой сервисной компании.
Обновлено в 08:36
Экономика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%
Потребительские цены на бензин в России за период с 13 по 19 ноября не изменились вторую неделю подряд после пяти недель роста на 0,1% и семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:54
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 08:45
Финансы
В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам
Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 08:28
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:49
Экономика
Сбербанк: в России застраховано около 15% частных жилых домов
В целом по России страховой защитой обеспечено около 15% частных жилых домов, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные, собранные компанией "Сбербанк страхование".
Обновлено в 08:30
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 08:45
Экономика
В Россельхознадзоре оценили объем фальсификата в триллион рублей в год
Внедрение электронной ветеринарной сертификации продукции позволяет вытеснять фальсификат, объем которого составляет около триллиона рублей в год, рассказал в ходе пресс-конференции в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов.
Обновлено в 08:46
Экономика
Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»
Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Обновлено в 08:05
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 1,5 раза
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за девять месяцев 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 миллиардов рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 08:51