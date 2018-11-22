Экономика

В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии
ТАСС
04:01

Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии. Об этом сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
ТАСС04:01

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Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии

РИА Новости04:20

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года

РБК04:03

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Lenta.ru03:51

Госдума заморозила накопительную пенсию до 2021 года

Ведомости03:37

Госдума заморозила накопительные пенсии до 2021 года

Коммерсантъ03:29

Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года

RT на русском03:11

В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии

ТАСС04:01
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Финансы

Кудрин заявил, что полная дедолларизация не нужна

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.
Обновлено в 08:39
Энергетика

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $50 за баррель к 2025-2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 08:50
Экономика

«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
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Экономика

Глава Национального рекламного альянса покинул компанию

Национальный рекламный альянс, по словам собеседников РБК, возглавит Эдуард Райкин, который сейчас является главой Новой сервисной компании.
Обновлено в 08:36
Экономика

ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Дизельное топливо в РФ за неделю подорожало на 2,2%

Потребительские цены на бензин в России за период с 13 по 19 ноября не изменились вторую неделю подряд после пяти недель роста на 0,1% и семи недель стабильности, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:54
Экономика

Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 08:45
Финансы

В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.
Обновлено в 08:53
Энергетика

Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам

Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 08:28
Финансы

Международные резервы России снизились на $2,2 млрд

"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:49
Экономика

Сбербанк: в России застраховано около 15% частных жилых домов

В целом по России страховой защитой обеспечено около 15% частных жилых домов, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные, собранные компанией "Сбербанк страхование".
Обновлено в 08:30
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку

Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 08:45
Экономика

В Россельхознадзоре оценили объем фальсификата в триллион рублей в год

Внедрение электронной ветеринарной сертификации продукции позволяет вытеснять фальсификат, объем которого составляет около триллиона рублей в год, рассказал в ходе пресс-конференции в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов.
Обновлено в 08:46
Экономика

Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»

Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Обновлено в 08:05
Экономика

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 1,5 раза

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за девять месяцев 2018 года увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 миллиардов рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 08:51
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