Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии. Об этом сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В ПФР считают, что закон об ИПК прояснит вопрос накопительной пенсии

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