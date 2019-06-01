Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсииРоссийская газета вчера в 04:31
По итогам прошлого года добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 4,9 млрд рублей. Государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 4,7 млрд рублей.
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с чего всё началось
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.Российская газетавчера в 04:31
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Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Владимир Зеленский показал подросших детей
41-летний президент Украины Владимир Зеленеский практически не пускает публику в свою личную жизнь.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя
Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей, передает "Ура.ру".
Обновлено в 14:28
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Культура
Картину выходца из России продали на аукционе во Франции за €390 тысяч
Картина «Gris, vert bleu» — в переводе серое, сине-зеленое — француза русского происхождения Сержа Полякова ушла с молотка на аукционе в коммуне Довиль во Франции за 390 тысяч евро.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в РФ
С 1 июня компания Cadillac принимает заказы в России на спецверсию внедорожника Escalade, которая получила название Sport Edition.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.
Обновлено в 13:24
Общество
7 изменений, которые ждут россиян с 1 июня
Закон об отмене роуминга был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 г. Судебные споры по ОСАГО С 1 июня права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен.
Обновлено вчера в 03:45
Авто
Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов
Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Медики назвали причины возникновения рака легких
Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал игрока академии «Аякса»
16-летний форвард решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед», отклонив предложение «Аякса» подписать первый профессиональный контракт с голландским клубом.
Обновлено в 12:20
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев
Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 10:30
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01