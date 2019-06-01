В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсииРоссийская газета 31 мая в 04:31

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

с чего всё началось

По итогам прошлого года добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 4,9 млрд рублей. Государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 4,7 млрд рублей.

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