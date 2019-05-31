Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсииРоссийская газета вчера в 04:31
Накопленные деньги могут быть выплачены все сразу, а могут быть поделены на ежемесячные выплаты. Участники программы софинансирования сами могут указать, в течение скольких лет они хотят получать выплаты.
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с чего всё началось
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.Российская газетавчера в 04:31
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