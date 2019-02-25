Экономика
В ПФР рассказали, скольких пенсионеров коснется перерасчет пенсийПарламентская газета вчера в 11:29
Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России. На начало 2019 года в стране насчитывалось 34 миллиона неработающих пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник.ТАССвчера в 10:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
Суд рассмотрит апелляцию защиты об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела. Напомним, они находятся под арестом с 11 октября 2018.
Обновлено в 02:32
Политика
Британский посол сообщил, что Скрипали живы
Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте.
Обновлено в 02:56
Политика
Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам
Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате.
Обновлено в 00:29
Культура
Шнуров попал в Совет при комитете Госдумы по культуре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Общество
Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля с откровенными сценами
Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ранее остро высказавшийся о недопустимости демонстрации художественных постановок с обнажёнными сценами в Дагестане, удалил свой пост в социальной сети.
Обновлено в 02:21
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену
Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Экономика
Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалют
Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств.
Обновлено в 03:13
Политика
Косачев объявил о скором возобновлении полетов на курорты Египта
Авиасообщение между Россией и Египтом на популярных курортных направлениях может быть восстановлено в самое ближайшее время, этот вопрос близок к решению, заявил председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 03:58
Финансы
Чистая прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 48,9%
Чистая прибыльВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Порошенко назвал реальной угрозу «агрессии» со стороны России
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить
Обновлено в 02:07
Политика
Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Порошенко
Председатель "Батькивщины", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко намерена начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 03:51
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
Сотрудники МИД Ирана не знают о возможных причинах отставки главы ведомства, заявил «РИА Новости» помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Экономика
Россиян хотят ограничить в получении кредитов уже в этом году
До конца нынешнего года в Госдуме намерены принять законопроект, запрещающий банкам выдавать клиенту новые займы, которые ему "не потянуть".
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
Opel официально возвращается в Россию
Напомним, что марка Opel ушла с российского рынка по решению тогдашнего ее владельца - компании General Motors - в 2015 году, а затем был законсервирован и завод GM в Санкт-Перебурге, с конвейера которого сходила в том числе и популярнейшая модель Astra.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова
Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы
В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девушку могли насильно посадили в автомобиль три человека.
Обновлено в 02:46