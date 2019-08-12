Экономика

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фондаРИА Новости 02:02

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
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