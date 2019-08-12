Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фондаРИА Новости 02:02
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Политика
Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани
С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Футбол
Стали известны сроки восстановления вратаря «Динамо» Шунина
Врач сборной России по футболу Юрий Васильков назвал сроки восстановления вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Обновлено в 06:59
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Общество
СМИ сообщили о долге подмосковного дворника почти в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Кузбассовец пытался заживо сжечь полицейского
Обновлено в 00:56
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Кавани может перейти в команду Бекхэма в МЛС в 2020 году
Уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может в 2020 году перейти в команду МЛС «Интер Майами», сообщает Fox.
Обновлено в 04:02
Происшествия
При пожаре в детском саду в США погибли пять детей
Обновлено в 03:58
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21