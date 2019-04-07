Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Газета.Ru05:49

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

В Пенсионном фонде напомнили о двух способах узнать размер пенсий

Говорит Москва04:51

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00
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Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
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