Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10
В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
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Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В МЧС назвали причину распространения пожара на парковке в Москве
Система автоматического пожаротушения не сработала на подземной парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы, это стало причиной распространения огня, сообщил в воскресенье журналистам начальник московского главка МЧС Илья Денисов.
Обновлено в 06:19
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
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Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:46
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА
Обновлено вчера в 19:56
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Гаджеты
18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7
В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Музыка
Сегодня Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
Обновлено в 06:19
Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будете
Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
В Нижневартовске медсёстры будут обеспечивать пациентам европейский уход
Более двадцати медицинских сестёр на практике освоили новейшие правила ухода за тяжелобольными людьми в Школе сестёр милосердия, организованной благотворительным фондом «Океан жизни».
Обновлено в 00:35
Политика
Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
Обновлено 04 апреля в 10:11