Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10
В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
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Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго
В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено 05 апреля в 06:18
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Обновлено в 04:12
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Спорт
Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Политика
Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной
Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Тюмени девочка из-за селфи выпала с десятого этажа
Обновлено в 04:55
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по подразделениям Хафтара
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей
«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы
"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
Обновлено в 01:55
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
США тестируют новый «стелс-истребитель»
Обновлено в 04:34
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США
По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
В США разделенных с семьями детей нелегалов будут искать еще 2 года
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало доклад, в котором говорится, что общее количество детей, отделенных от родителя или опекуна миграционными властями, неизвестно.
Обновлено в 04:18
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56