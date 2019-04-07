В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

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