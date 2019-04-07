Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Известия01:05

Пенсионный фонд назвал способ узнать полный размер пенсий

URA.Ru00:42

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

Обновлено в 04:50
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол

«Челси» интересуется Левандовски

По информации источника, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб подыскивает замену Гонсало Игуаину, который вернётся в "Ювентус" в конце сезона.
Обновлено в 04:07
Технологии

Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Авто

Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Транспорт

ЦОДД организовал дежурство 15 экипажей дорожного патруля рядом с закрытыми станциями метро

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Общество

Антонова не хочет продавать спиртное в музее

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова посчитала странной идею продажи спиртного в учреждениях культуры.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА

Обновлено вчера в 19:56
Экономика

Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах

Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 13:10
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Зинедин Зидан: «Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эйбаром» (2:1) в матче Ла Лиги.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Обновлено в 04:12
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Общество

В Екатеринбурге прошел очередной митинг против мусорной реформы

В Екатеринбурге прошел новый митинг против мусорной реформы, организованный активистами «Яблока».
Обновлено в 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное