Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10
В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
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Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
«Челси» интересуется Левандовски
По информации источника, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб подыскивает замену Гонсало Игуаину, который вернётся в "Ювентус" в конце сезона.
Обновлено в 04:07
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Транспорт
ЦОДД организовал дежурство 15 экипажей дорожного патруля рядом с закрытыми станциями метро
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца
Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Общество
Антонова не хочет продавать спиртное в музее
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова посчитала странной идею продажи спиртного в учреждениях культуры.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Зинедин Зидан: «Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эйбаром» (2:1) в матче Ла Лиги.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Обновлено в 04:12
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Общество
В Екатеринбурге прошел очередной митинг против мусорной реформы
В Екатеринбурге прошел новый митинг против мусорной реформы, организованный активистами «Яблока».
Обновлено в 05:14