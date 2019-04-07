В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10

В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

Происшествия В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Происшествия Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Происшествия На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.

Происшествия На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала результат упорной работы 6-летнего сына Некоторые подписчики продюсера Яны Рудковской уверены, что она – очень строгая мать, которая умышленно лишает шестилетнего сына Сашу детства, заставляя его с ранних лет трудиться и зарабатывать деньги.

Происшествия Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Единоборства Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.

Шоу-бизнес Тверь с размахом отметит День рождения Михаила Круга Напомним, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит, сразу после выступления на Дне города.

Армия и оружие Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.

Кино Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.

Политика Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на наркотики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Экономика Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.

Единоборства Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.

Футбол ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком» ЦСКА поделился видеозаписью из раздевалки после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.

Политика Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.