Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10
В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью
Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала результат упорной работы 6-летнего сына
Некоторые подписчики продюсера Яны Рудковской уверены, что она – очень строгая мать, которая умышленно лишает шестилетнего сына Сашу детства, заставляя его с ранних лет трудиться и зарабатывать деньги.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Единоборства
Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC
Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Тверь с размахом отметит День рождения Михаила Круга
Напомним, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит, сразу после выступления на Дне города.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране
Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Елизавета II хочет пригласить Трампа в Великобританию
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 22:18
Единоборства
Дмитрий Чудинов проиграл Парзечевскому
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел с набережной в Неву
Сообщается, что иномарка модели Nissan Qashqai вылетела в Неву.
Обновлено в 02:53
Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на наркотики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства
Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна
В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
ЦСКА поделился видеозаписью из раздевалки после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:01
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 05 апреля в 08:57