Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииDiscover24 вчера в 05:21
Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии. В настоящий момент выплаты пенсии у продолжающих трудиться граждан пенсионного возраста совершаются без учёта индексации.
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Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Росконтроль проверил качество плавленного сыра
Обновлено в 02:29
Финансы
Российский рынок может переписать исторические максимумы
Если внешний фон начнет улучшаться, то российский рынок акций вполне может переписать исторические максимумы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру запретили выступать на льду под песни Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Гороскоп на 8 апреля: страсти могут взять верх над разумом
Эмоции будут зашкаливать, страсти кипеть, а настроение может меняться по десять раз за день.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Польша требует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум $900 млрд в качестве возмещения за ущерб, понесённый в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Бизнес-ангелов включили в бюджет
По словам Игоря Дроздова, общий размер возмещения одному инвестору за инвестиции в одного участника не сможет превышать 20 млн руб. Бизнес-ангелы смогут получить возмещение при наличии официальных доходов, с которых уплачены налоги, что снимает возможные вопросы к легальности источников дохода, отметил он.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan
Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Общество
За год почти 10 тысяч жителей Башкирии уехали жить за границу
Более 9,5 тысяч жителей Башкирии в 2018 году отправились жить в зарубежные страны.
Обновлено в 00:56
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек
Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
День рождения военных комиссариатов
Советом Народных Комиссаров 8 апреля 1918 года был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам», активная деятельность которых в последующем позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию, укомплектовать ее рядовым и командным составом, вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения боевых действий.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США
Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
72 фонаря для никого: мы нашли самый светлый, но самый безлюдный парк в центре Екатеринбурга
Есть в Екатеринбурге парк, в котором, когда стемнеет, зажигают сразу 72 симпатичных декоративных фонаря.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги
Руководство "Ливерпуля" намерено предложить новое трудовое соглашение нападающему Дивоку Ориги, рапортует Football Insider.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Крым может первым получить новейшие истребители Су-57
Один из авиаполков ЮВО первым получит новые истребители Су-57.
Обновлено в 02:11
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13