В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсииDiscover24 вчера в 05:21

Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии. В настоящий момент выплаты пенсии у продолжающих трудиться граждан пенсионного возраста совершаются без учёта индексации.

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

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