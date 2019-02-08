В ПФР рассказали о способах увеличения пенсииМосковский Комсомолец 00:48

Как уточняют в ПФР, по итогам перерасчета 2017-2018 годов за нестраховые периоды, к которым в том числе относятся периоды ухода за детьми, средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей.

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о способах увеличения пенсионных выплат. Об этом пишет "Российская газета". По мнению ведомства, первый способ - официальное трудоустройство.

В ПФР рассказали о способах увеличения пенсии

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