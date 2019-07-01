Финансы
В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщикаРИА Новости вчера в 20:25
Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
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с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМвчера в 07:29
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Как не потерять пенсионные деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд
Most.tv29 июня в 03:48
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, на кого должен равняться тренер "красно-белых" Олег Кононов при построении командной игры.
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Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
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Обновлено в 01:32
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В Екатеринбурге снова хотят застроить парк РТИ. Мэрия назначила общественные обсуждения
ООО «Компания № 8», у которой находится в собственности участок в парке РТИ, снова попытается его застроить.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
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Дело Ивана Голунова передано в СКР
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В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
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В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
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Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
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Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко
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Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
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Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
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Российские комплексы С-300 оказались совершенно бесполезны в Сирии
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Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
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Для Гудвуда в честь юбилея Singer оденет автомобиль в специальную новую ливрею, которую пока держат в секрете.
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В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
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