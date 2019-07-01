Финансы
В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщикаРИА Новости вчера в 20:25
Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
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Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМвчера в 07:29
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Как не потерять пенсионные деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд
Most.tv29 июня в 03:48
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Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
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У берегов Крыма яхта села на мель
Обновлено в 03:12
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Авто
Новый BMW X6 рассекретили до премьеры
Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
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Происшествия
Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции
Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.
Обновлено в 05:26
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира
По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
Обновлено в 05:53
Футбол
Маркизио обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»
Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио после ухода из команды обратился к сине-бело-голубым и болельщикам.
Обновлено в 05:52
Игры
Дополнение для Hearthstone «Спасители Ульдума» выйдет 6 августа
Обновлено вчера в 13:43
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.
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Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
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Происшествия
Власти открыли движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Калининградскому врачу вменили убийство новорожденного. Главное
В СУ СК РФ по Калининградской области официально заявили, что «новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата», однако и. о. главного врача роддома Елена Белая препятствовала этому.
Обновлено 30 июня в 10:17
Политика
Си Цзиньпин призвал Трампа смягчить санкции против КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявить гибкость и своевременно смягчить санкции в отношении КНДР.
Обновлено в 05:47
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В ЖК «Солнечный город» произошел пожар
На территории строящихся корпусов жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе произошел пожар.
Обновлено в 03:58