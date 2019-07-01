с чего всё началось

Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.

В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика

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Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

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