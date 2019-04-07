В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииРоссийская газета вчера в 23:00

Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

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