Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииГазета.Ru 05:49

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Сейчас увеличение выплат этой категории граждан фиксируется в системе, но на руки они надбавки не получают.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Газета.Ru05:49

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

В Пенсионном фонде напомнили о двух способах узнать размер пенсий

Говорит Москва04:51

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

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В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
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Хоккей

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра

Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
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Ершова и Новицкая завоевали медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

Российские тяжелоатлетки Светлана Ершова и Кристина Новицкая завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы в Грузии в весовой категории до 55 кг.
Обновлено в 13:35
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В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом

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Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили пожилого мужчину

Пьяный военнослужащие ВСУ насмерть забили пожилого мужчину в прифронтовом поселка Новотошковское в Луганской области.
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Футбол

Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков

На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.
Обновлено в 14:21
Происшествия

СК рассказал о расследовании теракта в петербургском метро

Обновлено в 09:10
Путешествия

Министр экологии России рассказал о перспективах туризма в Арктике

Обновлено в 13:05
Спорт

Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии

Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Политика

Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский поблагодарил силовиков и главу МВД за работу в день первого тура голосования

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в воскресенье поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова и всех сотрудников силовых ведомств за обеспечение прозрачности и честность работы в первом туре выборов.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

В МИД Пакистана предупредили о подготовке Индией новой атаки

Пакистан обладает надежными разведывательными данными, согласно которым Индия планирует совершить новый акт агрессии в отношении этой страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 07:00
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
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Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Наука

Ученые развеяли главный миф о сахаре

Группа ученых из Великобритании и Германии провела исследования и пришла к выводу, что сахар негативно влияет на человеческий организм.
Обновлено вчера в 15:58
Авто

«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне

Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
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