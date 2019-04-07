Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииГазета.Ru 05:49
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Сейчас увеличение выплат этой категории граждан фиксируется в системе, но на руки они надбавки не получают.
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Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
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Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Единоборства
Ершова и Новицкая завоевали медали на ЧЕ по тяжелой атлетике
Российские тяжелоатлетки Светлана Ершова и Кристина Новицкая завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы в Грузии в весовой категории до 55 кг.
Обновлено в 13:35
Общество
В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом
Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.
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Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили пожилого мужчину
Пьяный военнослужащие ВСУ насмерть забили пожилого мужчину в прифронтовом поселка Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 13:52
Футбол
Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков
На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.
Обновлено в 14:21
Спорт
Гимнастка Арина Аверина завоевала два золота на этапе КМ в Италии
Россиянка Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем и с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Политика
Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Обновлено в 13:19
Политика
Зеленский поблагодарил силовиков и главу МВД за работу в день первого тура голосования
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский в воскресенье поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова и всех сотрудников силовых ведомств за обеспечение прозрачности и честность работы в первом туре выборов.
Обновлено в 13:03
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
В МИД Пакистана предупредили о подготовке Индией новой атаки
Пакистан обладает надежными разведывательными данными, согласно которым Индия планирует совершить новый акт агрессии в отношении этой страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 07:00
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Наука
Ученые развеяли главный миф о сахаре
Группа ученых из Великобритании и Германии провела исследования и пришла к выводу, что сахар негативно влияет на человеческий организм.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07