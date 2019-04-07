Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииГазета.Ru 05:49

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Сейчас увеличение выплат этой категории граждан фиксируется в системе, но на руки они надбавки не получают.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Газета.Ru05:49

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

Пенсионный фонд назвал способ узнать полный размер пенсий

URA.Ru00:42

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

Пожар охватил несколько домов в Киеве

По данным телеканала, на месте пожара прозвучало около трех взрывов. По словам очевидцев, огонь охватил четыре дома.
Обновлено в 22:37
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Происшествия

Слон убил охотившегося на носорога браконьера в ЮАР

Обновлено в 08:12
Происшествия

На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Футбол

СМИ: Тухель не собирается ставить Паредеса в стартовый состав «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не собирается ставить бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса в стартовый состав.
Обновлено в 17:57
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Наука

Ученые узнали о влиянии сахара на настроение

Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму

Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Общество

Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками

Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 15:51
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из Ливии

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено в 06:13
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Спортинг» обыграл «Риу Аве», «Бенфика» выиграла у «Фейренсе»

"Спортинг" обыграл "Риу Аве" (3:0) и занимает третье место - 61 очко.
Обновлено в 17:23
Наука

Американцы разработали складную носимую роборуку

Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено 05 апреля в 13:52
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено в 23:28
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено в 20:51
Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Происшествия

Женщина погибла в результате прорыва трубы в Петербурге

Обновлено в 23:12
Транспорт

Градостроительный совет рассмотрел изменения в генплан Якутска

4 апреля Сардана АВКСЕНТЬЕВА провела расширенное заседание градостроительного совета по внесению изменений в генеральный план городского округа «город Якутск».
Обновлено в 21:49
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
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