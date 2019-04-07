Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииГазета.Ru 05:49
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Сейчас увеличение выплат этой категории граждан фиксируется в системе, но на руки они надбавки не получают.
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Здоровье
Занимались самолечением: масштаб опасного заболевания в Сызрани растет
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Обновлено в 02:07
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ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
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Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
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Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
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Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
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Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
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Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление
На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена.
Обновлено в 06:28
Общество
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.
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Футбол
«Арсенал» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
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Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
ЦИК Украины дала старт агитации перед вторым туром выборов
Начинать агитацию перед вторым туром президентских выборов на Украине кандидаты могут уже с понедельника, 8 апреля.
Обновлено в 10:31
Экономика
«Курсом Bitcoin манипулируют». Перспективы криптовалюты изменились
Произошедшее может быть серьезным сигналом того, что курсом криптовалюты манипулируют, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Выход России из Совета Европы станет потрясением сродни Brexit
Двумя настоящими потрясениями для Европы могут стать выход Великобритании из Евросоюза и возможный выход России из Совета Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:25
Наука
NASA: Извержение супервулкана приведет к гибели человечества
Оказалось, что активация Йеллоустоуна приведет к гибели человечества.
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Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
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