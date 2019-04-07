Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсииГазета.Ru 05:49

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Сейчас увеличение выплат этой категории граждан фиксируется в системе, но на руки они надбавки не получают.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Газета.Ru05:49

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

В Пенсионном фонде напомнили о двух способах узнать размер пенсий

Говорит Москва04:51

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
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