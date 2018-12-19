Экономика
В ПФР объяснили, как рассчитывать прибавку к пенсии с 1 января
В ПФР объяснили, как рассчитывать прибавку к пенсии с 1 январяURA.Ru06:53
В Пенсионном фонде России разъяснили, как получателям страховых пенсий рассчитывать размер прибавки в следующем году. У каждого она будет индивидуальной. С 1 января 2019 года пенсии по старости для неработающих россиян проиндексируют на 7,05%.
URA.Ru06:53
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С 1 января в Мордовии страховая пенсия возрастет в среднем на 705 рублей
Вестник Мордовиивчера в 07:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:52, Ашберн
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