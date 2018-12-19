Экономика
В ПФР рассказали, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января
В ПФР рассказали, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 январяФАН08:43
В новом году страховую пенсию в России проиндексируют на 7,05%. В результате в среднем выплаты российским пенсионерам увеличатся на тысячу рублей, в то же время точный размер прибавки будет рассчитан индивидуально, подчеркнули в ПФР. Например, пенсия в шесть тысяч рублей вырастет на 423 рубля.
ФАН08:43
Оценить
193 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января в Мордовии страховая пенсия возрастет в среднем на 705 рублей
Вестник Мордовиивчера в 07:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Экономика
Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.
Обновлено в 10:55
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:23
Финансы
Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сообщили в Минфине.
Обновлено в 06:38
Финансы
МВФ одобрил новый кредит для Украины
Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»
Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ Банка
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии украинской "дочки" ВТБ Банка.
Обновлено в 04:22
Экономика
Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Обновлено в 07:06
Экономика
Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету
Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.
Обновлено в 08:45
Экономика
Инфраструктурный план критикуют за некомплексность
В результате создаются риски невыполнения задач майского указа (например, в части развития грузопотока по Северному морскому пути — в план не вошло строительство ледоколов) и отсутствуют возможности для начала реализации новых проектов.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн
Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика
Медведев поручил проработать вопрос о создании ТОР на Таймыре
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:09
Энергетика
Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15