Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсийРоссийская газета 00:00
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям приходится возвращать эти "излишки".
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с чего всё началось
"Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер". Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение.Российская газета00:00
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
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