Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсийРоссийская газета 00:00

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям приходится возвращать эти "излишки".
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

"Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер". Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

ТАСС08:05

В ПФР предупредили о возможных ошибках в начислении пенсий

RT на русском07:13

Россиянам рассказали, как избежать ошибок при начислении пенсии

Московский Комсомолец02:48

Чтобы пенсия была в порядке. Как избежать ошибок при начислении?

Телеканал 360°05:35

Жителям России пояснили, как не ошибиться при начислении пенсии

URA.Ru01:34

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

РИА Новости05:52

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

Российская газета00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Происшествия

Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Обновлено в 09:22
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками

В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Происшествия

На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие

Обновлено в 09:31
Происшествия

Врачи не нашли у Навального признаков отравления

Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Экономика

Росстат объяснил рост числа бедных в России

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года - 13,9% населения страны или 20,4 млн человек.
Обновлено в 09:46
Происшествия

«Спартак» пожаловался в Генпрокуратуру после избиения фанатов ОМОНом

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Автоспорт

Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Эксперт оценил модернизацию ВМФ России

Обновлено в 08:41
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Происшествия

Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве

В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Хоккей

Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»

Обновлено в 09:40
Здоровье

Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов

Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию

Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Общество

Умерла «самая умная» в мире собака

В штате Южная Каролина умер бордер-колли по кличке Чейсер. Его считали самой умной в мире собакой.
Обновлено в 06:22
Футбол

Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии

Обновлено в 09:46
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Политика

Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине

Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Музыка

Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Баскетбол

«Нижний Новгород» усилился американским форвардом

«Нижний Новгород» достиг соглашения с американским форвардом Алексом Брауном. Контракт с 27-летним игроком заключен на один сезон.
Обновлено в 09:16
Общество

В пруду Таврического сада гибнут утки

В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное