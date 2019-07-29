В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР). И людям приходится возвращать эти "излишки".

с чего всё началось

"Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер". Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение.

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

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