Экономика
RT на русскомВ ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.РБКвчера в 17:00
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
RT на русском 03:59
Здоровье
Что расскажет язык о ваших болезнях
Если язык стал очень бледного цвета, то это может говорить об анемии, недостаточном питании и даже сердечной недостаточности.
Московский Комсомолец 03:01
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Политика
Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили мог быть связан с наёмниками из ЧВК «Вагнера»
Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили мог быть связан с наёмниками из ЧВК "Вагнера", заявил изданию "Бильд" Патрик Зенсбург, члена парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.
Эхо Москвы 04:30
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Политика
В Совфеде призвали не прощать хамство Польши
В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.
Взгляд.ру 03:12
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Футбол
Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
REGNUM 02:44
Общество
Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов
Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Завоевавшая в 2015 году титул "Мисс Москва" модель призналась, что все еще не готова говорить об истинных причинах расставания – она отметила, что это может причинить боль тем, кому небезразлична эта история.
ТВ Центр 02:58
Экономика
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе
Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.
Российская газета 03:18
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 04:23
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС вчера в 08:15
Кино
Дудь выпустил трехчасовой фильм про теракт в Беслане
Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм про теракт в Беслане.
БИЗНЕС Online 03:50
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Общество
Сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге
В Гонконге из-за продолжающихся протестов сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия.
Газета.Ru 03:02
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Певица Валерия не держит зла на коллегу по сцене Наргиз за высказывание «телочка в туфлях», адресованное в ее сторону.
Пятый канал вчера в 16:40
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва вчера в 08:33
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51