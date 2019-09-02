Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

с чего всё началось

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Транспорт В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Гаджеты Стала известна цена флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России В сообщении указывается, что цена Xiaomi Mi 9T Pro для России составляет в среднем 33900 рублей в зависимости от комплектации.

Политика Вице-президент США пообещал украинцам поддержку По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская поделилась архивным фото первоклассницы 2 сентября скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поздравила школьников с Днем знаний в Instagram, выложив собственную архивную фотографию за партой.

Происшествия СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.

Происшествия Мертвую девушку нашли на лестничной клетке в Тушино По словам источника в правоохранительных органах, бездыханную девушку нашли на лестничной клетке на втором этаже жилого дома, расположенного на Штурвальной улице.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Авто Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander Новые поколения кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, которые впервые станут соплатформенниками, дебютируют осенью 2020 года.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Армия и оружие ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35 Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Футбол Прядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.

Здоровье Мобильные бригады врачей приедут в девять районов Тверской области Жители региона смогут попасть на приём к узким специалистам Мобильные бригады врачей, составленные из узких специалистов, в сентябре приедут в девять районов Тверской области.