Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фондаREGNUM 08:11
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Читать в источнике
Оценить462
В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме… Они его задержали. По всей ситуации оказываем содействие.
— Антон Дроздов, российский экономистАргументы недели 06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Футбол
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о заработанных миллионах
Обновлено вчера в 15:10
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Технологии
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом
Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых богатых мировых знаменитостей
Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд мира.
Обновлено в 03:41
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске
Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло
Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Политика
Ополченцев из Дагестана признают ветеранами боевых действий
Госдума приняла в первом чтении проект о признании ополченцев из Дагестана, участвующих в борьбе с терроризмом в августе — сентябре 1999 года, ветеранами боевых действий.
Обновлено в 07:50
Общество
Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24