Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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с чего всё началось
Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.ТАСС02:00
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Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов
Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.
Megaobzor.com 04:30
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ
Газета.Ru 07:46
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Происшествия
Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине 9-летнего мальчика
Вечером 25 августа мужчина на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками сбил 9-летнего мальчика.
Интерфакс 05:08
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57
Главы двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
ТАСС 06:43
Армия и оружие
Военные учения охватили весь ЮФО
Астраханские новости 03:01
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Футбол
Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
РИА Новости 07:30
Экономика
Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм
Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Баскетбол
Сборная Нигерии определилась с составом на ЧМ-2019
Сборная Нигерии представила окончательный состав на ЧМ-2019.
Sports.ru 05:37
Общество
Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России
Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Технологии
Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Происшествия
Бывший бизнес-партнер Трампа попался на краже чемоданов
Бывший бизнес-партнер президента США Дональда Трампа и владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла попался на краже чемоданов, сообщает MarketWatch.
РЕН ТВ 07:15
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28