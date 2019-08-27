Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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с чего всё началось
Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.ТАСС02:00
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Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Происшествия
Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru 03:50
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Культура
Пермские зрители написали губернатору письмо о Дягилевском фестивале
Ранее зрители театра обращались к губернатору Виктору Басаргину с просьбой построить новую сцену для оперы и к губернатору Максиму Решетникову с просьбой «не дать Курентзису уехать».
ИА Текст (Пермь) 00:50
Космос
Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд
Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.
Ридус вчера в 17:46
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика
После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» прибыль выросла на 7,9%
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК вчера в 13:14
Авто
Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019
Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Политика
Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Космос
NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.
Inkazan вчера в 21:32
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР
Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
ТАСС 03:10
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.
РИА Новости вчера в 20:37
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
RT на русском 04:16
Происшествия
Жуткий ливень и град в Мадриде сносил машины
В Сети появились фото и видео ливня в Мадриде - потоками воды на улицах сносит автомобили и мусорные баки, градом завалило дороги.
Газета Metro 03:19
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон
Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.
Актуальные Новости 04:16
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52