Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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с чего всё началось
Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.ТАСС02:00
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Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Политика
Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией
Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией, считает французский лидер Эммануэль Макрон.
Росбалт 07:58
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Авто
Компания Polestar открыла завод в Китае
Компания Polestar открыла огромное предприятие в китайском городе Чэнду, где вскоре будет запущено производство модели Polestar 1. Производственный центр Polestar стремится стать одним из самых экологически ответственных автомобильных заводов в Китае и находится в самом сердце промышленной территории Чэнду.
Goroday.ru 06:18
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Экономика
Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Технологии
Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.
Взгляд.ру 06:38
Игры
Blizzard запустила серверы World of Warcraft Classic
Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад.
Мир фантастики 03:41
Политика
Опросы показали возможность выборов глав регионов без второго тура
Закрытые социологические исследования, проведённые для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами в сентябре 2019 года даёт им возможность одержать победу в первом туре.
News.ru 06:54
Хоккей
Хартли: «Щербак? Процесс оценки игроков идет непрерывно»
Процесс оценки игроков идет непрерывно. У нас выпали Манукян и Зернов, много новичков — Потапов, Грачев, Андригетто и другие.
Sport24.ru 06:33
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.
РИА Новости 07:49
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:16
Наука
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Наука
Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный автомобиль
Например количество мест в салоне увеличено на 2 (теперь их 5), дизайн маршрутного автомобиля также был существенно изменён, хотя кузов также имеет форму прямоугольника.
CarsWeek.ru 00:37
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Экономика
В целом считаем финансовые результаты «Детского мира» за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк
"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка.
Финмаркет 05:58
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38