Экономика

REGNUMREGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года

Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.
ТАСС02:00

Подробнее о событии

Депутаты назвали плюсы электронных трудовых книжек и других документов

Парламентская газета06:44

ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года

ТАСС02:00

Что ждёт пенсии. ПФР переходит на электронные трудовые книжки

Life.ru05:45

Электронная трудовая книжка станет очередным шагом к цифровой экономике

Экономика сегодня05:14

ПФР назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

Московский Комсомолец03:26

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

REGNUM03:10

Эксперт прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России

RT на русском07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%

Новостной фронт вчера в 05:58
Политика

Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией

Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией, считает французский лидер Эммануэль Макрон.
Росбалт 07:58
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Авто

Компания Polestar открыла завод в Китае

Компания Polestar открыла огромное предприятие в китайском городе Чэнду, где вскоре будет запущено производство модели Polestar 1. Производственный центр Polestar стремится стать одним из самых экологически ответственных автомобильных заводов в Китае и находится в самом сердце промышленной территории Чэнду.
Goroday.ru 06:18
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Происшествия

Названы имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом в годы ВОВ

РЕН ТВ 05:05
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Экономика

Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Технологии

Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС

Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.
Взгляд.ру 06:38
Игры

Blizzard запустила серверы World of Warcraft Classic

Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад.
Мир фантастики 03:41
Политика

Опросы показали возможность выборов глав регионов без второго тура

Закрытые социологические исследования, проведённые для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами в сентябре 2019 года даёт им возможность одержать победу в первом туре.
News.ru 06:54
Хоккей

Хартли: «Щербак? Процесс оценки игроков идет непрерывно»

Процесс оценки игроков идет непрерывно. У нас выпали Манукян и Зернов, много новичков — Потапов, Грачев, Андригетто и другие.
Sport24.ru 06:33
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Происшествия

В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы

Российская газета 06:49
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика

Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.
РИА Новости 07:49
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:16
Наука

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Наука

Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный автомобиль

Например количество мест в салоне увеличено на 2 (теперь их 5), дизайн маршрутного автомобиля также был существенно изменён, хотя кузов также имеет форму прямоугольника.
CarsWeek.ru 00:37
Политика

Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Экономика

В целом считаем финансовые результаты «Детского мира» за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк

"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка.
Финмаркет 05:58
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть вчера в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное