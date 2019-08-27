Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России(ПФР) Сергей Чирков заявил, что его организация полностью готова к переходу на электронные пенсионные книжки с января 2020 года, поскольку для этого события в России созданы все условия.Экономика сегодня05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Теннис
Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:41
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник.
РИА Новости 09:08
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Транспорт
В Волгограде началось строительство объездной дороги
Как сообщает «Волга-Каспий», строительство обходной трассы вокруг Волгограда назревало давно – через город, стоящий на пересечении крупных транспортных маршрутов регионального и федерального значения, ежедневно проезжают сотни большегрузов, тормозящих трафик и сильно нагружающих местные дороги.
Волга-Каспий 04:55
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Космос
Роскосмос лишит робота «Федора» ног
Как сообщил глава Роскосмоса Виктор Рогозин, второе поколение робота «Федор» будет не так похоже на человека — например, ноги ему заменят другие технологии.
Невские Новости 06:45
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Общество
Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России
Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 06:52
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Армия и оружие
Названа цель срочного визита Эрдогана в Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву со срочным визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Национальная служба новостей 04:49
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Происшествия
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
РИА Новости 08:42
Шоу-бизнес
Алена Водонаева сравнила, как устроен быт у русских и американцев
Кадр сделан на фоне прачечной, и речь в комментарии пошла о том, как устроен быт у американцев.
Телепрограмма 08:29
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Игры
Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео
В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск
Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
ДЕЛА.ru 05:31