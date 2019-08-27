Экономика

REGNUMREGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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с чего всё началось

Электронная трудовая книжка станет очередным шагом к цифровой экономике

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России(ПФР) Сергей Чирков заявил, что его организация полностью готова к переходу на электронные пенсионные книжки с января 2020 года, поскольку для этого события в России созданы все условия.
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Что ждёт пенсии. ПФР переходит на электронные трудовые книжки

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Электронная трудовая книжка станет очередным шагом к цифровой экономике

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ПФР назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

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Эксперт прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России

RT на русском07:47

ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года

ТАСС02:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
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Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск

Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
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