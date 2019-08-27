Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.

В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Общество Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.

Экономика Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы» Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

Авто «Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.

Экономика Технопарк «Русский» представит на ВЭФ российско-китайский акселератор Технопарк "Русский" на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, презентует российско-китайский акселератор, который должен помочь российским компаниям в выходе на рынок КНР.

Космос «Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.

Космос РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.

Политика Дискриминация украинцев в Польше: частные случаи или системное явление Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.

Общество Росстат пообещал всей России дефицит мужчин Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.

Космос Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.

Транспорт Минтранс предложил субсидировать перевозки из «Жуковского» в ДФО Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Футбол ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом» Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Политика «Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Происшествия В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Кино Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн» Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».