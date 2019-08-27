Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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Общество
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке
Псковское агентство информации 03:34
Экономика
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 01:40
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Экономика
Технопарк «Русский» представит на ВЭФ российско-китайский акселератор
Технопарк "Русский" на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, презентует российско-китайский акселератор, который должен помочь российским компаниям в выходе на рынок КНР.
ТАСС 02:03
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Космос
РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС вчера в 08:20
Политика
Дискриминация украинцев в Польше: частные случаи или системное явление
Если соотечественники ресторатора разделились на сочувствующих ему и осуждающих его слова, то украинцы однозначно расценили произошедшее как факт дискриминации.
News.ru вчера в 10:51
Экономика
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество
Росстат пообещал всей России дефицит мужчин
Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.
Хакасия-Информ вчера в 01:24
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Политика
На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата
Аргументы и Факты 25 августа в 17:01
Транспорт
Минтранс предложил субсидировать перевозки из «Жуковского» в ДФО
Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток, заявила в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
РИА Новости 02:41
Футбол
ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.
Коммерсантъ Краснодар 02:11
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле
Сегодня ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга разбились два подростка на мотоцикле.
Российская газета 02:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Известия вчера в 15:39