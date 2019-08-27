Экономика

REGNUMREGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками

Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года

Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.
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