Экономика
REGNUMВ ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается. Об этом сообщил 27 августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. По его словам, все технические наработки есть, их задействуют в работе.
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с чего всё началось
Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.ТАСС02:00
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Общество
Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию через единый портал госуслуг штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает во вторник газета "Известия".
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Гаджеты
Производителя процессоров для Apple обвиняют в нарушении 16 патентов
GlobalFoundries подала в суд на TSMC, утверждая, что крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции нарушил 16 патентов американской компании.
MobiDevices 05:52
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Здоровье
В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила
В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.
REGNUM вчера в 07:06
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Технологии
Система распознавания лиц появится в аэропортах России
Компании-разработчики сообщили, что ведут переговоры с российскими аэропортами о внедрении алгоритмов распознавания лиц.
Экономика сегодня 01:44
Политика
Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.
REGNUM 04:51
Культура
На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса
На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.
Взгляд.ру вчера в 09:48
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.
Нева Спорт 06:17
Здоровье
Гражданка США прилетела рожать в Кемерово
Газета Кемерова 06:18
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
Агентство Moody’s снизило прогноз роста ВВП Индии до 6,2%
Аналитическое агентство Moody’s снизило прогноз роста ВВП Индии на 2019 год с 6,8% до 6,2%. Аналитики связывают это с проблемами в сельском хозяйстве, а также жесткими финансовыми условиями.
REGNUM 04:55
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
Около 5000 солдат ВС РФ примут участие в ротных учениях в ЮВО
13 ротных тактических учений пройдут на 12 полигонах ЮВО. В них задействуют свыше 5000 солдат и 1500 единиц военной техники.
ПолитРоссия 02:22
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Технологии
Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39