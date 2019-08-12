Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиянГлобалМСК.ру вчера в 06:45
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.Коммерсантъ11 августа в 17:57
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Россияне сократили инвестиционные потери из-за досрочных переводов накопительной пенсии, сообщили в ПФР
Парламентская газетавчера в 08:35
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