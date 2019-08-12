Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.

с чего всё началось

Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

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