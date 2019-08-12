Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиянГлобалМСК.ру вчера в 06:45
Председателем правления ПФР Антоном Дроздовым были перечислены меры по защите накоплений граждан страны.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.Коммерсантъ11 августа в 17:57
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Россияне сократили инвестиционные потери из-за досрочных переводов накопительной пенсии, сообщили в ПФР
Парламентская газетавчера в 08:35
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Общество
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Силуанов примет участие в споре вокруг тарифной реформы
К разрешению проблемной ситуации подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Форвард Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и Петербургом
Обновлено в 00:13
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Общество
В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Общество
Южноуральцы увидят самый яркий звездопад лета
За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды.
Обновлено вчера в 11:43
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Пенс посетит церемонию интронизации императора Японии
США могут направить вице-президента Майкла Пенса в качестве представителя Вашингтона на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца
Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено вчера в 16:33