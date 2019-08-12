Экономика

Глава ПФР озвучил меры по защите накоплений россиянЮжный Федеральный вчера в 21:20

Антон Дроздов глава Пенсионного фонда России рассказал, что сейчас власти ведут активную работу с Центробанком и Генпрокуратурой для предупреждения и защиты прав граждан, если они захотят поменять пенсионный фонд. ПФР отслеживает все переходы из одного пенсионного фонда в другой.
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с чего всё началось

Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний

Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
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