Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.

с чего всё началось

Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

Происшествия В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Политика РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70% Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Армия и оружие Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду По словам пресс-секретаря британских ВВС, бороды были изначально запрещены в RAF по историческим и практическим причинам: из-за волос во время применения противогазов и других дыхательных аппаратов становится труднее образовать воздухонепроницаемое уплотнение вокруг лица человека.

Армия и оружие Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Наука Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.

Гаджеты Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

Происшествия Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.

Экономика Верховный суд встал на сторону ипотечников В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.

Шоу-бизнес Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах «Дзен», — гласит лаконичная подпись к публикации. Судя по всему, Кристина использует масла и лепестки роз для расслабляющей терапии.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.