Экономика

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиянГлобалМСК.ру вчера в 06:45

Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний

Пенсионный фонд, как и НПФ, является участником системы ОПС и несет все риски. Поэтому ПФР отчисляет средства в фонд гарантирования пенсионных накоплений и создает резервы.
Коммерсантъ11 августа в 17:57

Подробнее о событии

В ПФР объяснили сокращение числа заявлений о досрочном переводе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:40

В ПФР рассказали о мерах по защите прав россиян при смене пенсионного фонда

ФАНвчера в 03:07

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян

РБКвчера в 03:45

Россияне сократили инвестиционные потери из-за досрочных переводов накопительной пенсии, сообщили в ПФР

Парламентская газетавчера в 08:35

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Известиявчера в 02:28

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

РИА Новостивчера в 02:02

Перевод накоплений практически остановился

Коммерсантъ11 августа в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено вчера в 20:41
Политика

РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

По словам пресс-секретаря британских ВВС, бороды были изначально запрещены в RAF по историческим и практическим причинам: из-за волос во время применения противогазов и других дыхательных аппаратов становится труднее образовать воздухонепроницаемое уплотнение вокруг лица человека.
Обновлено в 01:21
Футбол

Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".
Обновлено в 01:30
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Обновлено 11 августа в 10:11
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Курс доллара и евро вновь вырос

Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Наука

Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект

Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 04:50
Гаджеты

Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин

Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Футбол

Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Обновлено в 01:46
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Верховный суд встал на сторону ипотечников

В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах

«Дзен», — гласит лаконичная подпись к публикации. Судя по всему, Кристина использует масла и лепестки роз для расслабляющей терапии.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты

Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире

По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено вчера в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное